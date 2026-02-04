Presentan Carnaval de San Agustín Tlaxco en el Congreso de Puebla

En el Congreso del Estado se presentó el Carnaval de San Agustín Tlaxco, comunidad ubicada en el municipio de Acajete. La celebración se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de febrero, con la participación de cuadrillas de la región, en un ambiente familiar, donde se promueve la convivencia, el baile y las raíces.

El presidente municipal de Acajete, Cristian Flores Flores, señaló que el carnaval genera una importante derrama económica, pues asisten de 10 a 12 mil personas en tres días de fiesta, armonía y espectáculo.

Te recomendamos: