San Andrés Cholula apoya a 400 familias con “Abrigo Solidario”

Con el objetivo de fortalecer la solidaridad comunitaria y brindar apoyo a personas en situación vulnerable durante la temporada invernal, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la entrega de cobertores de la colecta “Abrigo Solidario”.

En su mensaje, la edil reconoció la generosidad de las personas que se sumaron a la causa, destacando que cada cobertor representa un gesto de calidez humana y contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Asimismo, subrayó que esta campaña reafirma la unidad y empatía que caracterizan a la comunidad sanandreseña.

Durante este encuentro, se entregaron cobertores recolectados del 27 de octubre al 21 de noviembre en los centros de acopio instalados en el DIF, Estancia de Día, Lomas I y Lomas II de Angelópolis, beneficiando a 400 familias.

Estas donaciones fueron posibles gracias a la participación de ciudadanía, personal de diversas secretarías que conforman el Ayuntamiento, empresas y asociaciones, reforzando el compromiso social del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal consolida una iniciativa que año con año crece y beneficia a más habitantes de San Andrés Cholula.

