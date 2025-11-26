Laboratorio de Salud Pública de Puebla recibe reconocimiento nacional

El Laboratorio de Salud Pública del Estado fue reconocido a nivel nacional por su excelencia y profesionalismo, al recibir el Reconocimiento a la Competencia Técnica (RCT), que lo coloca como el tercer mejor evaluado del país, resultado del trabajo impulsado por el gobierno que encabeza el mandatario Alejandro Armenta para fortalecer los servicios de salud en la entidad.

Este anuncio se realizó durante la Reunión Nacional del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 2025, celebrada en Nayarit, donde Puebla estuvo representada por la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada.

Este reconocimiento confirma que el laboratorio poblano alcanzó un Índice de Desempeño Global de 96.5 por ciento y obtuvo 100 por ciento de cumplimiento, lo que lo acredita como una institución confiable para emitir diagnósticos en 31 pruebas del Marco Analítico Básico.

Además, el Departamento de Inteligencia Epidemiológica del Estado recibió felicitaciones por su labor estratégica, técnica y de análisis, fundamental para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el país, por parte de la Dirección General de Epidemiología (DGE), así como del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Con estos logros y Por Amor a Puebla, el Gobierno del Estado de Puebla demuestra que cuando hay profesionalismo, compromiso y coordinación, se pueden ofrecer servicios de salud más seguros, oportunos y de calidad para todas y todos.

