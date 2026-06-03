Concluye segunda etapa de apoyos tras daños en Pantepec

Con la conclusión de la segunda etapa de entrega de apoyos a familias afectadas por los fuertes vientos registrados el pasado 27 de mayo en el municipio de Pantepec, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, reafirma su compromiso de brindar atención oportuna a la población, en concordancia con la visión humanista y de bienestar social que impulsa la administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López Santos, informó que, tras la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), se entregaron apoyos a un total de 63 familias afectadas. Entre los insumos distribuidos se encuentran 977 láminas galvanizadas, 237 cobijas, 237 colchonetas, 190 kits de aseo personal, 63 kits de limpieza y 63 galones de cloro, con el propósito de contribuir a la recuperación de los hogares y proteger la salud de las y los habitantes.

Las acciones se realizaron en coordinación con la presidenta municipal de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz, la dirección Municipal de Protección Civil y el delegado de Gobernación de la microrregión, José Alfredo Barrón García, quienes acompañaron las labores de entrega para garantizar que los apoyos fueran recibidos de manera directa por las familias afectadas.

Maria Luisa Velazco Tolentino, originaria de la comunidad de Ixtololoya expresó su agradecimiento por los apoyos que recibió por parte de personal de Protección Civil Estatal, pues reconoció que los fuertes vientos y las lluvias afectaron su vivienda. Mientras que, Norberto Tolentino, habitante de la comunidad El Pozo, explicó que le fueron entregadas colchonetas y productos de limpieza, así como 15 láminas que servirán para arreglar los daños que sufrió su casa.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene una respuesta permanente ante fenómenos naturales y continuará el trabajo de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad de las familias poblanas, fortalecer su recuperación y garantizar condiciones de bienestar en las comunidades que enfrenten situaciones de emergencia.

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