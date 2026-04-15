Tonantzin Fernández entrega apoyos a adultos mayores con problemas auditivos 

Con una visión humanista y sensible, basada en un gobierno de puertas abiertas y cercano a las y los cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, entregó apoyos económicos a adultos mayores para la realización de estudios de audiometría.

A través del Sistema DIF Municipal, las y los beneficiarios se acercaron durante el pasado Miércoles del Pueblo a la presidenta municipal, con el objetivo de ser escuchados y recibir apoyo para cubrir el costo de este estudio, ya que muchos de ellos no cuentan con un ingreso fijo que les permita atender su condición auditiva.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que la administración que encabeza comparte la visión humanista de los gobiernos federal y estatal, liderados por Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, respectivamente, colocando en el centro de las decisiones a los sectores sociales más vulnerables.

Asimismo, señaló que este apoyo económico representa la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad, al identificar de manera conjunta las principales necesidades de quienes más lo requieren, con el objetivo de reducir la brecha social en San Pedro Cholula.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las y los cholultecas, velando siempre por la salud y el bienestar de las familias del municipio.

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