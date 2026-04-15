Estudiante BUAP destaca en concursos de matemáticas y cálculo

Santiago González Salud, alumno del sexto semestre de la Licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la BUAP, ha logrado destacadas participaciones en competencias académicas a nivel nacional e internacional.

Entre sus resultados se encuentran el tercer lugar nacional en la Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas (OMUM, CIMAT), el segundo lugar nacional en el Concurso Nacional de Matemáticas “Pierre Fermat” (ESFM-IPN), el primer lugar nacional en el Torneo Mexicano de Cálculo (MathRocks) y el tercer lugar en el Torneo Internacional de Cálculo (MathRocks).

González Salud relató que su interés por las competencias comenzó en secundaria, pero fue la Olimpiada Mexicana de Física en 2022 la que lo motivó a estudiar física. “Me ayudó a aprender muchas cosas de mecánica, de termodinámica y yo siento que un poquito toda esta inquietud ha sido gracias a concursos de los cuales he venido participando desde secundaria, en matemáticas, en física. Para mí esas cosas siempre han sido ponerme a prueba, retarme a mí mismo“, explicó.

El estudiante destacó que al ingresar a la licenciatura encontró competencias para universitarios y ha seguido participando. Mencionó la Olimpiada Mexicana Universitaria de Matemáticas (OMUN) del CIMAT, donde obtuvo tercer lugar nacional, y el concurso Pierre Fermat del Politécnico, donde alcanzó segundo lugar nacional.

También consideró significativa una mención honorífica en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en 2022. Este año participará en el Torneo Mexicano de Física organizado por la Sociedad Científica Juvenil.

González Salud explicó que eligió la BUAP porque varios profesores con los que se relacionó en Oaxaca habían estudiado en esta universidad. “Se me hizo una universidad bastante bonita. Yo dije: ‘Yo quiero también estar acá’“, afirmó. Sobre su motivación, señaló: “Yo creo que el saber más cosas, el ser capaz de explicar más cosas. Al final, la física lo que busca es explicar cosas de la realidad con matemáticas.”

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