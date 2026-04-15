UDLAP enfoca XXIV Congreso de Arquitectura en desafíos climáticos

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevó a cabo el XXIV Congreso de Arquitectura: “El arte de adaptarse, espacios que se mueven con nosotros”, un encuentro académico organizado por la Mesa interina de Arquitectura y Arquitectura de Interiores que reunió a estudiantes, académicos y profesionales en torno a uno de los desafíos más urgentes de la disciplina: la adaptación al cambio.

Durante el acto inaugural, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, subrayó la relevancia del tema central del congreso al destacar que la arquitectura enfrenta un momento decisivo ante los cambios globales, ya que, “estamos viviendo el cambio de las ciudades, de la manera en que habitamos y del entorno mismo, particularmente por el cambio climático”. Asimismo, enfatizó que la adaptación será el eje fundamental del ejercicio profesional en el futuro.

Por su parte, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector académico de la UDLAP, destacó que la arquitectura no solo construye espacios, “construye formas de habitar, de convivir y de entender nuestro entorno”. Enfatizó además que hoy se requieren profesionistas capaces de responder con creatividad y profundidad a los retos contemporáneos, “adaptarse no es simplemente reaccionar al cambio, sino entenderlo, interpretarlo y responder a él con criterio, con imaginación y con profundidad”.

El congreso inició con la conferencia impartida por el arquitecto Rafael Pardo, titulada “Arquitectura como telescopio”, en la que abordó la importancia de comprender el contexto específico de cada proyecto. Durante su participación, enfatizó que los arquitectos deben ir más allá de una lectura superficial del espacio, “No podemos llegar nada más con el hecho de conocer el lote porque cada espacio tiene una identidad propia, y tenemos la obligación de conocer el sitio”.

A partir de su experiencia profesional en Xalapa, Veracruz, el arquitecto Pardo compartió ejemplos que ilustran cómo la topografía, el paisaje y la vegetación influyen directamente en el diseño arquitectónico. Asimismo, reflexionó sobre la relación entre arquitectura y medio ambiente, subrayando que la industria de la construcción es una de las que más contamina a nivel mundial, solo por debajo de la agroquímica, lo que obliga a replantear la práctica desde criterios más responsables.

En este sentido, destacó cómo la integración de la vegetación ha cobrado cada vez mayor relevancia como una estrategia para compensar la huella de carbono, “la vegetación va pidiendo su lugar, incluso borrando la arquitectura”, comentó al presentar proyectos como los Apartamentos Zoncuantla, Coatepec, donde la naturaleza se convierte en protagonista del espacio construido.

A lo largo de dos días, el congreso reunió diversas conferencias impartidas por especialistas como Adela Rangel, Juan Pablo Serrano, AKURAT, Mariano Castillo y Roberto Martínez, quienes abordaron la arquitectura desde perspectivas centradas en la adaptación, el contexto y la sostenibilidad. Además, el programa se enriqueció con una mesa de diálogo y la Sesión de la Academia Nacional de Arquitectura, sumando la participación de destacados académicos y profesionales que aportaron reflexiones sobre los retos actuales de la disciplina.

Un nuevo impulso para la comunidad académica de Arquitectura

Cabe comentar que, el Dr. Eduardo Gutiérrez Juárez, director académico del Departamento de Arquitectura de la UDLAP, reconoció el trabajo de la mesa organizadora y resaltó la dimensión humana de la disciplina. “Construir no es solamente levantar materia es también crear vínculos hacer posible el encuentro entre personas y distintas maneras de mirar el mundo”.

Finalmente, Erik García Rojas, presidente de la Mesa interina de Arquitectura y Arquitectura de Interiores, invitó a las y los estudiantes a asumir una postura activa frente al cambio, “Las necesidades del usuario, las tecnologías y las sociedades cambian, es momento de empezar a aplicar esta visión en nosotros mismos”. Asimismo, destacó la importancia de este encuentro ya que este congreso retomó su realización después de siete años, marcando un nuevo impulso para la comunidad académica del Departamento de Arquitectura en la Universidad de las Américas Puebla.

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