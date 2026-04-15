Congreso de Puebla anulará por completo la Ley de Ciberasedio

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional el delito de ciberasedio, el Congreso de Puebla procederá a la abrogación formal del artículo 480 del Código Penal.

A la par, la bancada de Morena presentará una nueva iniciativa que continúe con la figura jurídica que proteja a las personas del ciberacoso, con las observaciones que la Corte estableció.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, anunció que el Poder Legislativo acatará la resolución.

El líder de la bancada morenista manifestó su pleno respeto a la determinación de los ministros, quienes señalaron que la redacción del artículo carecía de la precisión técnica necesaria para garantizar la seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto hoy la invalidez del artículo 480 del Código Penal de Puebla. La acato con pleno respeto institucional.



Quiero ser claro: el acoso digital es real y quienes lo sufren especialmente niñas, niños y adolescentes merecen… — Pavel Gaspar Ramírez (@SoyPavelGaspar) April 15, 2026

Gaspar Ramírez aclaró que la resolución de la Corte no ignora la existencia de la violencia digital, sino que demanda una herramienta legal mejor construida.

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“La acato con pleno respeto institucional. La Corte no dijo que el problema no existe; señaló que el instrumento legal no fue suficientemente preciso”, puntualizó el legislador.

Para dar cumplimiento a la sentencia, el diputado adelantó que Morena presentará de inmediato la iniciativa para eliminar formalmente la figura del ciberasedio de la legislación estatal.

Sin embargo, enfatizó que no renunciarán a la protección de las víctimas de hostigamiento en redes sociales.

En ese sentido, anunció que se trabajará en una nueva figura jurídica que atienda el ciberacoso con el rigor técnico que la SCJN exige, poniendo especial énfasis en la protección de sectores vulnerables como los menores de edad.

“Legislar bien es una responsabilidad permanente. Seguimos”, concluyó el coordinador parlamentario.

Editor: Renato León

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