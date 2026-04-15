Roban medio millón de pesos a cuentahabientes en la Avenida Juárez

Con armas de fuego y amenazas, un grupo de criminales logró llevarse 500 mil pesos en efectivo que pertenecían a cuentahabientes que ingresaron al Banco Inbursa de la Avenida Juárez.

La tarde de este miércoles, dos delincuentes armados irrumpieron en la sucursal de la colonia La Paz, donde amenazaron a tres clientes de este banco, encañonaron a una empleada del establecimiento y tomaron el dinero para después escapar.

Los dos delincuentes estaban siendo esperados por otros dos individuos a bordo de un vehículo particular de color gris, en el cual emprendieron su huida.

#Seguridad 🔴🚨 Por lo menos 500 mil pesos se llevaron asaltantes que ingresaron al Banco Inbursa de La Juárez, donde atacaron con violencia a los cuentahabientes que se encontraban en el interior.



Los criminales escaparon en un automóvil de color gris y hasta el momento se… pic.twitter.com/kyScQ8VnW2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 14, 2026

Según los reportes de testigos, los criminales habrían aprovechado que el guardia de seguridad privada había ingresado al baño para atacar.

Además, a pesar de que se llamó a las autoridades para reportar lo ocurrido, los agentes llegaron cuando los criminales ya habían escapado de la zona.

Una vez en el área, elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y Agentes de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) entrevistaron a las víctimas y testigos para incorporar todo a una carpeta de investigación con la intención de hallar a los responsables.

#Seguridad 🔴 Reportan posible robo en el banco Inbursa de la Avenida Juárez. En la zona hay elementos de seguridad. pic.twitter.com/cpHz32qOOU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 14, 2026

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