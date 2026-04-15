Lupita Cuautle realiza primera entrega de apoyos alimentarios 2026

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, llevó a cabo la primera entrega de apoyos alimentarios del programa “Con Rumbo a una Mejor Nutrición”, beneficiando de manera directa a familias de la cabecera municipal.

Durante el evento, la edil destacó que esta entrega forma parte de un esquema integral que contempla cinco entregas a lo largo del año 2026, con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad para los sectores más vulnerables.

Asimismo, Cuautle Torres informó que este programa no solo se llevará a cabo en la cabecera municipal, sino que se extenderá de manera progresiva en todas las juntas auxiliares, inspectorías y la Delegación Atlixcáyotl, asegurando que el apoyo llegue a cada rincón del municipio.

En esta primera etapa, realizada en el Auditorio Municipal, se efectuaron 440 entregas directas, impactando indirectamente a más de mil 300 personas, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza multidimensional.

Con una inversión significativa para este ejercicio fiscal, el programa “Con Rumbo a una Mejor Nutrición” busca beneficiar a miles de familias, consolidándose como una de las estrategias clave del gobierno municipal para fortalecer el bienestar social en San Andrés Cholula.

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