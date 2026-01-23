Cuautlancingo arranca campaña para reciclar árboles de Navidad

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo, encabezado por Omar Muñoz, en coordinación con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (SOSAPAC) y el parque de conservación Africam Safari, puso en marcha la campaña Verde Navidad 2026, con el objetivo de dar una segunda vida a los árboles navideños naturales y fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.

La campaña estará vigente hasta el 15 de febrero de 2026. Para tal fin, se habilitaron dos centros de acopio, que operarán de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Los árboles deberán entregarse sin adornos, luces, esferas, clavos ni bases.

Los puntos de acopio son los siguientes:

Parque Recreativo El Ameyal, ubicado en calle El Carmen No. 10, colonia Estrellas del Mar, Sanctorum.

Oficinas del SOSAPAC, en Avenida San Lorenzo No. 84-A, colonia Centro, Cuautlancingo.

Los árboles recolectados serán aprovechados de manera sustentable, ya que se utilizarán como alimento para algunas especies, para la elaboración de composta o como material para recubrir y proteger otros árboles, contribuyendo a la conservación del entorno natural.

Como incentivo a la participación ciudadana, quienes entreguen su árbol recibirán un boleto de entrada 2×1 para Africam Safari o Arboterra.

