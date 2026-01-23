TikTok crea filial para evitar prohibición en Estados Unidos

El gigante de los videos cortos, TikTok, anunció la creación de una submarca que operará principalmente por y para Estados Unidos. La empresa creadora, ByteDance, finalmente cedió a la presión del Congreso de la Unión Americana ante la inminente prohibición por la tensión tecnológica y comercial contra China.

Tras casi seis años de una disputa legal que inició en 2019 con Joe Biden, y que fue retomada inmediatamente por la Corte Suprema, universidades, la Casa Blanca y Donald Trump, tuvo episodios como bloqueos temporales que llegaron a un límite de desaparecer de Estados Unidos en este nuevo año.

Sin embargo, luego de un litigio complicado, finalmente los propietarios de TikTok decidieron llegar a un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta que sea para Estados Unidos, pero con la condición de que otorgarían el control de esta al vender el 80% de sus acciones a empresarios del país de las cincuenta estrellas.

Los inversores de la recién llamada TikTok USDS Joint Venture LLC son Oracle, MGX, Silver Lake y Dell Technologies. Todos los involucrados tienen relación y buena amistad con el presidente de Estados Unidos.

De tal manera, la premisa de que los datos y la recopilación de información para los algoritmos de los usuarios podían ser vendidos o usados como espionaje, ahora será íntegramente manejada por las nuevas empresas. Todos los contenidos serán revisados para decidir si podrán ser publicados y vistos en el país.

No obstante, en el plano ejecutivo, uno de los históricos y que inició el crecimiento de la marca, Adam Presser, será el CEO de la filial estadounidense. Además, Shou Chew continuará como consejero delegado y formará parte del directorio de la nueva compañía.

Ante el éxito del desenlace, Donald Trump se mostró emocionado en sus redes sociales y agradeció a su homólogo de Asia. “También me gustaría agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo“, sentenció.

