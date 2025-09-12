Perseverance detecta posibles huellas de vida en Marte

Una muestra de roca recolectada por el rover Perseverance en el lecho de un antiguo lago de Marte contiene huellas químicas que podrían corresponder a vida microbiana primitiva, aunque su origen aún genera debate entre los científicos.

El vehículo de seis ruedas aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021 y, desde entonces, ha explorado los sedimentos que cubrieron ese antiguo depósito de agua. Perseverance ha recogido fragmentos de roca y regolito, el fino polvo marciano, para someterlos a un detallado análisis con sus espectrómetros, cámaras de alta definición y detectores de compuestos orgánicos.

Recientemente, el equipo identificó dos minerales clave: la vivianita, un fosfato de hierro, y la greigita, un sulfuro de hierro. Según el investigador Christopher Hurowitz, ambos parecen haberse formado por reacciones entre el lodo de la formación Bright Angel y la materia orgánica presente en esos sedimentos. “La química encaja con procesos biológicos en ambientes acuáticos, pero también podría explicarse por mecanismos puramente geológicos”, advirtió.

Esa dualidad mantiene la discusión abierta. En la Tierra, compuestos similares se asocian con microbios, pero los mismos minerales pueden generarse cuando el agua interactúa con rocas bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. “No podemos descartar ninguna de las dos hipótesis hasta tener más datos”, agregó Hurowitz.

Para resolver esta incógnita, el vehículo robotizado selló la muestra en un contenedor especialmente diseñado para su retorno. Una futura misión traerá estos fragmentos a la Tierra, donde en laboratorios de última generación se estudiarán bajo microscopios y se evaluará su composición isotópica en busca de rastros inequívocos de materia viva.

Mientras tanto, el rover sigue avanzando por el cráter Jezero, recolectando nuevas muestras y ajustando sus instrumentos. Cada fragmento de roca y cada análisis químico constituyen una pieza más del rompecabezas que podría confirmar, por primera vez, que Marte albergó vida en su pasado húmedo y dinámico.

Rover Perseverance.

