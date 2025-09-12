Cereza y sus cachorros luchan tras explosión de pipa en CDMX

El pasado 10 de septiembre, en el Puente de La Concordia sobre Calzada Ignacio Zaragoza de Iztapalapa, en Ciudad e México, una pipa que transportaba cerca de 50 mil litros de gas LP estalló, dejando decenas de heridos, varios fallecidos y un escenario de devastación. Entre el caos, Cereza, una perrita mestiza embarazada, logró escapar de las llamas y de la onda expansiva, convirtiéndose en símbolo de resistencia en medio de la tragedia.

Vecinos y bomberos la encontraron apenas consciente, con quemaduras de segundo y tercer grado en el costado izquierdo, sumida en anemia y desnutrición. Personal del colectivo “Huellitas Amor Sin Fronteras” intervino de inmediato, trasladándola a una clínica veterinaria móvil donde recibió los primeros cuidados para estabilizar su estado crítico.

Ante la urgencia del momento, los veterinarios realizaron una cesárea de emergencia para salvar a sus cinco cachorritos prematuros. Cada uno pesó menos de lo habitual y requirió atención intensiva desde el nacimiento. Gracias a la rapidez de la intervención, todos lograron sobrevivir, aunque su pronóstico sigue siendo reservado mientras luchan por fortalecerse día a día.

Cereza se ha sometido ya a tres cirugías: la primera para extraer a las crías, la segunda para atender las heridas internas y la tercera para retirar tejido necrótico. A pesar del dolor y la incertidumbre, muestra una sorprendente calma y sigue recuperándose bajo cuidados intensivos. Los médicos veterinarios advierten que necesitará más intervenciones, incluida cirugía reconstructiva de piel, y un plan prolongado de rehabilitación.

Para cubrir los costos de las operaciones y los medicamentos, el colectivo habilitó cuentas bancarias y una liga de PayPal. Quienes deseen colaborar pueden encontrar los datos de donación en las redes del grupo, donde también se comparte el progreso de Cereza y sus cachorros.

