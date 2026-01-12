Indy, el perro actor que conquistó los Astra Awards 2026

La premiación de los Astra Awards 2026, celebrada en enero de este nuevo año, hizo historia al ser la primera vez en que una mascota gana el premio a Mejor Actuación. Indy, el perro protagonista de la película Good Boy, fue el que se llevó el título.

Los Astra Awards reconoce a los mejor del año en el cine de terror y suspenso. No obstante, en esta ocasión, desde el momento en que se presentó la nominación, ya había causado intriga el lugar que ocupaba el amigo perruno.

Sin embargo, Indy se logró imponer en las votaciones, superando a actores humanos de gran relevancia, como Ethan Hawke de Black Phone 2, Sally Hawkins de Devuélvemela, Alison Brie, Sophie Thatcher y Alfie Williams.

Ante el exitoso desenlace, el director y dueño del artístico ser de cuatro patas, Ben Leonberg, dedicó un mensaje a todo el público y fanáticos de su mascota.

Tal vez te interese: Embarcación turística mata a tortuga cargada con mil huevos en Puerto Vallarta

“Estamos profundamente agradecidos de que se haya reconocido el trabajo de Indy en una película en la que él ni siquiera sabía del todo qué estaba haciendo. Este premio refleja la libertad que tiene el cine de terror: la libertad de experimentar con las actuaciones, de jugar y de arriesgarse, especialmente para cineastas nuevos como nosotros y para audiencias que disfrutan descubrir algo diferente”, dijo.

Además, también fueron nominados a la categoría de Mejor Película, pero sin éxito. Aunque cayeron en ese título, Indy arrasó con su actuación en Good Boy.

Esta cinta de 73 minutos describe el papel de una mascota que se muda a una nueva casa en el bosque junto con su dueño. El humano, a pesar de estar decayendo por una enfermedad, lo acompaña su perro leal, que pone su vida en riesgo para protegerlo de fuerzas sobrenaturales que lo persiguen.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: