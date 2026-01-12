Real Madrid destituye a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa lo reemplaza

En la mañana de este lunes, por medio de un comunicado, el Real Madrid anunció oficialmente que Xabi Alonso deja de ser director técnico del primer equipo y en su lugar lo reemplazará Álvaro Arbeloa, entrenador de las categorías inferiores.

Tras caer frente al FC Barcelona este fin de semana, la cúpula madridista decidió cortar el proceso del entrenador vasco con efecto inmediato.

Durante la final, con el empate momentáneo por dos goles, Xabi se vio superado tácticamente y en lectura del juego por los blaugranas, y por momentos, hasta por su misma plantilla.

Cuando los culés marcaron el definitivo, la respuesta y agobio del Real Madrid demostró gran parte de lo que representó el proceso, un equipo cansado y sin idea.

De esta manera, el Tolosarra termina su ciclo en Valdebebas, pues, de mutuo acuerdo, se despide luego de 6 meses como técnico del equipo al que defendió como jugador y con el que hizo historia al ganar la Champions League del 2014.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, expresó la junta directiva en el comunicado.

Sus números al frente del banquillo merengue fueron muy buenos; en 34 partidos dirigidos sumó 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Cifras que en cualquier otro club hubieran sido “positivas”.

Sin embargo, las estadísticas no fueron la clave de su salida. Desde el comienzo tuvo un constante roce con elementos del equipo, provocando que el vestuario se fuera convirtiendo en un sitio áspero y perdiendo el poder de palabra en decisiones.

No obstante, el nuevo mandamás del primer equipo será otro exjugador blanco, Álvaro Arbeloa, quien fungía como entrenador del Real Madrid Castilla hasta hoy. En su palmarés del juvenil A, consiguió el triplete en 2023, ganando la Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones.

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020”, enfatizó el club merengue.

