Barcelona vence al Real Madrid y conquista la Supercopa de España

El FC Barcelona se impuso 3-2 al Real Madrid en un Clásico disputado en el Estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita, y se coronó campeón de la Supercopa de España 2025/2026, con Raphinha y Joan García como figuras.

Los dirigidos por Hansi Flick dominaron el trámite desde el inicio del partido y encontraron la ventaja al minuto 36, cuando el capitán Raphinha culminó una jugada por la izquierda con un remate cruzado para poner el marcador 1-0.

En el añadido, Vinícius Jr. igualó el marcador tras una jugada individual; de inmediato, Robert Lewandowski volvió a poner arriba a los culés, y, antes del descanso, Gonzalo García aprovechó un rebote en un tiro de esquina para el 2-2.

En la segunda parte, el Barcelona tuvo la posesión y el Madrid apostó al contragolpe con Vinícius como principal arma. El brasileño generó varias opciones, pero se topó con un sólido Joan García bajo los tres palos azulgranas.

La polémica del encuentro llegó al minuto 56, cuando Raúl Asencio derribó a Pedri en una jugada que el cuadro catalán reclamó como una expulsión. No obstante, el árbitro mostró solo tarjeta amarilla y el partido se mantuvo tenso.

Finalmente, el gol del título cayó al minuto 74, con un gol de Raphinha, que recibió por la izquierda, disparó cayéndose y el balón se desvió en un defensa merengue para colarse en el arco de Thibaut Courtois y marcar el 3-2 definitivo.

En el cierre, el Real Madrid se fue con todo al frente y jugó con un hombre más tras la expulsión de Frenkie de Jong, pero el guardameta cúle sostuvo la ventaja con dos atajadas clave que evitaron el empate y los posibles penales.

Con este triunfo, el FC Barcelona conquistó su segundo título consecutivo de la Supercopa de España, ambos ganados frente a su máximo rival, el Real Madrid, consolidando una vez más su dominio reciente en El Clásico.

