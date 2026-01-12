Detienen a dos implicados más en el asesinato de Carlos Manzo

Un nuevo avance en el caso del asesinato de Carlos Manzo se concretó con la detención de dos presuntos implicados más, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este domingo.
Los detenidos se tratan de Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del edil, y de Josué Elogio “N”, alias “El Viejito”, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas.
Las capturas se realizaron en operativos desplegados los días 8 y 9 de enero en el municipio de Uruapan, Michoacán, como parte de una investigación conjunta entre autoridades de Michoacán y el Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con la investigación, Samuel “N” informó a Josué “N” sobre el itinerario del alcalde el día del crimen, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y le envió una fotografía de Manzo momentos antes del ataque.
Te puede interesar: Falla en juego mecánico de CDMX deja un muerto y un menor herido
La imagen fue compartida en un chat de un grupo criminal encabezado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales y coordinador de la célula que ejecutó el homicidio.
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que ambos detenidos sabían del objetivo del asesinato al menos dos semanas antes, y que Samuel “N” también mantenía comunicación con otros implicados.
Sobre la secretaría de Carlos Manzo y Grecía Quiróz, Yesenia Méndez Rodríguez, el fiscal aclaró que fue requerida para una entrevista el 9 de enero y liberada ese mismo día, como parte de las diligencias de investigación.
Con estas dos detenciones, el caso suma ya a varios procesados, entre ellos Jorge “N”, Ricardo “N”, Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, Gerardo “N”, Ramiro “N”, Flor “N” y Alejandro Baruch “N”, alias KOZ.