San Andrés Cholula reconoce labor del periodismo local

La presidenta municipal, Lupita Cuautle, encabezó la reunión anual con periodistas, columnistas, directivos y representantes del gremio informativo, con el propósito de fortalecer el diálogo permanente con los medios de comunicación.

Durante su mensaje, la edil destacó la responsabilidad social del periodismo como pilar de la libertad de expresión y la democracia; además, llamó a privilegiar el respeto, el entendimiento y el diálogo.

Agradeció la asistencia a esta tradicional cena de inicio de año en San Andrés Cholula e invitó a seguir insistiendo en desear paz, fe y esperanza en cada uno de los hogares y a continuar ejerciendo su profesión como actores clave de la vida pública y como agentes en la formación de opinión y la reflexión social.

En el marco de este encuentro, el Gobierno Municipal entregó reconocimientos a medios de comunicación por su tradición y permanencia; entre ellos, a Patricia Estrada Sánchez, directora de Oro Noticias Puebla.

Como parte de las actividades, también se realizó un desayuno con representantes de medios como reporteras y reporteros, fotógrafos, refrendando la disposición del Ayuntamiento de mantener una comunicación abierta, respetuosa y permanente.

