Revista “Elementos” de la BUAP cumple 42 años de publicarse

Este año, la revista indizada Elementos de la BUAP cumple 42 años de publicarse, ofreciendo un intercambio y actualización de información científica y cultural.

El primer número se publicó en 1984, y desde 1994 el doctor Enrique Soto Eguibar asumió su dirección.

Su calidad está avalada por el Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

Durante la pandemia, Elementos migró sus contenidos a formato digital. Puede consultarse de forma abierta y gratuita en la página https://elementos.buap.mx.

Fuente: Dr. Enrique Soto Eguibar

