Recuperan vehículo de lujo robado en la Puebla–Veracruz

Un vehículo de lujo que había sido robado con violencia en la autopista Puebla–Veracruz fue recuperado la noche de este martes en el municipio de Quecholac, Puebla, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

La unidad se trata de un Ferrari Purosangue 2026 color negro, cuyo valor comercial asciende a aproximadamente 645 mil dólares, es decir, cerca de 13 millones de pesos mexicanos.

De acuerdo con los reportes, el atraco ocurrió la mañana del lunes a la altura de Acatzingo, en la zona conocida como “El Trébol”, donde un grupo de sujetos armados interceptó la grúa que trasladaba la unidad desde la Ciudad de México con destino a Mérida.

Los delincuentes obligaron al conductor a desviarse hacia el centro del municipio y, una vez en un sitio despoblado, lograron apoderarse de la unidad de carga y, a su vez, del lujoso vehículo que trasladaba.

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Tras el reporte, se desplegó un operativo interinstitucional en el que participaron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y autoridades federales.

Fue así como la noche de este martes, el automóvil fue localizado en un paraje desolado del municipio de Quecholac, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.

Las autoridades ministeriales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo y dar con los responsables de este hecho delictivo.

Editor: César A. García

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