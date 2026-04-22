Designan a Blanca Cruz como consejera del INE; deja el IEE Puebla

Blanca Yassahara Cruz García fue electa por la Cámara de Diputados para integrarse al Consejo General del INE, un movimiento que deja vacante la presidencia del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, justo antes de las elecciones de 2027.

En una sesión ordinaria, el Pleno de San Lázaro aprobó con 334 votos a favor y 127 en contra los nombramientos de los tres nuevos consejeros nacionales.

Junto a Cruz García, se integrarán al máximo órgano electoral Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.

La llegada de la poblana al INE no estaba en el acuerdo original de las bancadas, obteniendo su designación como un producto de un bloqueo político.

El Partido del Trabajo (PT) rechazó la postulación de Alejandra Tello —impulsada por Morena—, lo que obligó a la JUCOPO a buscar un perfil de consenso.

Blanca Cruz fue la opción que destrabó la negociación, logrando los votos para alcanzar la mayoría calificada y evitar el proceso de insaculación.

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Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, acusando a los nuevos consejeros de carecer de imparcialidad.

El diputado panista, Germán Martínez Cázares, calificó a los designados como “mapaches del bienestar”, sugiriendo una subordinación al oficialismo.

Los tres nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) estarán en el cargo por un periodo de nueve años, operando hasta el 2035.

Blanca Cruz deberá separarse de la presidencia del organismo local para rendir protesta en la Ciudad de México, una vez que el Consejo General convoque a sesión.

La consejera llegó a la presidencia del IEE Puebla en el 2022 para un periodo de siete años, que ahora dejará inconcluso.

#ÚLTIMAHORA 🚨 La Cámara de Diputados aprueba los nombramientos de los tres nuevos consejeros del INE, entre ellos, la actual presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Blanca Yassahara Cruz García.



✍🏻 @_VeraFernandez pic.twitter.com/1RuVJkeIRZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 22, 2026

Editor: César A. García

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