Diligencia judicial causa pánico en el Instituto Angelopolitano

Una diligencia judicial fue el motivante de pánico entre la comunidad del Instituto Angelopolitano en la zona del Centro Histórico de Puebla; no obstante, este ejercicio quedó inconcluso para salvaguardar a los estudiantes y padres de familia ajenos a este conflicto.

Durante este 21 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) acudieron hasta el colegio, ubicado sobre la 5 Sur y 11 Poniente, para brindar apoyo a personal del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla.

De acuerdo con informes preliminares, los servidores públicos planeaban realizar una diligencia que consistiría en suspender de forma provisional actividades en el colegio, aparentemente relevar del cargo a directivos y sustracción o aseguramiento de las oficinas del instituto.

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No obstante, en el proceso, la presencia de un gran número de policías en al menos tres unidades, así como la supuesta falta de claridad sobre lo que ocurría, provocaron pánico y caos entre los padres de familia y algunos docentes, ya que en ese momento se esperaba la salida de los menores de preescolar y primaria.

Además, esto provocó una confrontación entre algunos de los presentes, incluso reportándose amenazas de muerte y agresiones menores que no dejaron heridos de gravedad o detenidos; por lo que el Secretario del Juzgado, quien estaba a cargo del operativo, desistió de continuar con el proceso.

Los agentes y personal judicial se retiraron del sitio; sin embargo, para ese momento, múltiples padres de familia ya se habían pronunciado en contra de su actuar y han solicitado a las autoridades que se rijan con claridad y privilegiando la seguridad de los infantes que acuden a este instituto.

#AMPLIAMOS ✍️ Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal buscaron dentro del Instituto Angelopolitano a una persona con quien se presume existe una búsqueda institucional.



La movilización generó pánico entre los propios estudiantes y padres de familia e incluso un… pic.twitter.com/kJufzuhRnZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 21, 2026

Editor: César A. García

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