Florida investiga a ChatGPT por presunto vínculo con tiroteo

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes una investigación criminal contra OpenAI por el presunto papel de ChatGPT en un tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos.

La indagatoria se centra en determinar si la herramienta de inteligencia artificial ofreció orientación al atacante, un estudiante acusado de perpetrar un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida.

De acuerdo con el fiscal, una revisión preliminar del historial de conversaciones entre ChatGPT y el presunto agresor reveló interacciones previas al ataque registrado en abril de 2025.

Asimismo, afirmó que el sistema habría proporcionado “consejos significativos” al tirador, incluyendo recomendaciones sobre el tipo de arma y municiones, lo que podría implicar su responsabilidad.

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La investigación busca establecer si OpenAI incurrió en un delito al “ayudar” la comisión de un crimen, figura contemplada en la ley estatal de Florida para perseguir responsabilidades indirectas.

Como parte del proceso, las autoridades emitieron un citatorio para que la empresa entregue políticas internas, materiales de entrenamiento y datos sobre la gestión de amenazas, además de información sobre su personal directivo y operativo.

El caso se suma a una creciente ofensiva legal en Florida contra empresas de inteligencia artificial, en medio de preocupaciones por el uso indebido de estas tecnologías en conductas delictivas.

En este contexto, el gobernador Ron DeSantis ha insistido en impulsar regulaciones estatales sobre la IA, pese a posturas federales que buscan centralizar la normativa en todo Estados Unidos.

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