Agentes de EU muertos en Chihuahua eran de la CIA, según WP y NYT

Los funcionarios estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia, según revelaron los diarios The Washington Post y The New York Times.

El percance, ocurrido la madrugada del domingo, dejó además dos funcionarios mexicanos muertos, en medio de un operativo vinculado al combate de laboratorios clandestinos de metanfetamina en zonas montañosas.

De acuerdo con los reportes, las víctimas viajaban tras participar en una operación coordinada por fuerzas armadas mexicanas, lo que explicaría la reserva inicial de sus identidades por parte de autoridades de ambos países.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la participación de los agentes; no obstante, indicó que se investigará si su participación violó disposiciones en materia de seguridad nacional.

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Asimismo, la mandataria federal afirmó que su gobierno no tenía conocimiento previo de la intervención de personal vinculado a la embajada estadounidense en este tipo de acciones realizadas en territorio nacional.

En ese sentido, señaló que se solicitó información tanto al gobierno de Chihuahua como a la representación diplomática de Estados Unidos, con el fin de esclarecer las condiciones en las que se desarrolló el operativo.

En tanto, el fiscal estatal César Jáuregui había informado inicialmente que se trataba de labores de capacitación dentro de esquemas de colaboración binacional, paralelas a las acciones contra el narcotráfico en la entidad.

En el accidente también viajaban el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, así como otros agentes y escoltas, quienes formaban parte del convoy que se desplazaba en la zona.

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