Lupita Cuautle entrega insumos médicos a población vulnerable

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, entregó insumos médicos y de higiene como parte del programa “Cambiando Vidas”, a fin de atender necesidades básicas de salud, promover la dignidad y reducir brechas de desigualdad.

Al hacer la primera entrega del año, la edil destacó que este programa no solo contribuye a la tranquilidad, dignidad y acompañamiento a quienes más lo necesitan; es una forma de hacer comunidad desde la empatía, subrayando el enfoque humano que guía esta iniciativa.

Por su parte, Aurora Tlatehui Cuautle, directora general del Sistema Municipal DIF (SMDIF), detalló que, a través de la distribución de pañales y bolsas de colostomía a más de 96 personas beneficiarias y a medicamentos a otras 66, el programa contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias, al permitirles mantener condiciones adecuadas de higiene y prevenir complicaciones de salud que podrían agravar su situación.

Además, el programa fortalece el acompañamiento emocional y envía un mensaje de respaldo y atención para aquellas personas a las que alguna situación les impide contar con estos insumos básicos.

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