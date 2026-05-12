DIF Puebla Capital entrega 50 aparatos auditivos a beneficiarios

Bajo el compromiso de construir una ciudad más incluyente, solidaria y con mayores oportunidades para todas y todos, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, realizó la entrega de 50 aparatos auditivos a igual número de beneficiarias y beneficiarios.

Esta acción forma parte del programa “Oír para Vivir”, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva, brindándoles herramientas que les permitan fortalecer su comunicación, autonomía e integración en los distintos ámbitos de su vida.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui destacó el esfuerzo del DIF Puebla Capital por atender las necesidades de las y los poblanos mediante la entrega de aparatos funcionales que contribuyen a mejorar su movilidad y audición, en beneficio de una mejor calidad de vida para todas y todos.

En su intervención, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, destacó que una de las prioridades ha sido impulsar acciones con sentido humano que contribuyan al bienestar integral de las familias poblanas.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar de las y los poblanos, impulsando apoyos que brinden mayores oportunidades y fortalezcan la integración social.

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