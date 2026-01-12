UDLAP invita al LectoFest 2026 para jóvenes y público en general

Porque leer no solo se trata de pasar páginas, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) invita este 23 de enero de 2026 a jóvenes de preparatoria y al público en general a vivir el LectoFest, un encuentro que rompe con la idea tradicional de la lectura y la transforma en una experiencia creativa, sensorial y llena de nuevas formas de interpretar el mundo.

Bajo el concepto “Todo lo que puedes leer”, LectoFest será un espacio para descubrir historias que se cuentan a través de imágenes, sonidos, texturas, relieves y palabras, y así quien asista pueda despertar su curiosidad, conocer nuevas narrativas y conectar con ideas, emociones y personas, demostrando que leer también es escuchar, observar, sentir e imaginar.

LectoFest propone catorce actividades totalmente gratuitas en dos modalidades diferentes:

Actividades híbridas

Las ocho actividades híbridas del LectoFest invitan a vivir la lectura desde experiencias creativas y actuales que abarcan desde la lectura musical hasta el fomento de la lectura crítica, la imaginación y el análisis ético a través de la literatura afrofuturista y la inteligencia artificial.

En esta modalidad también se ofrecen actividades que abarcan temáticas como el aprendizaje de otras lenguas, la lectura de poesía, el análisis de los procesos de alfabetización, así como un taller de creación de cómics. A esto se suma Sentido en construcción, un ejercicio dinámico que demuestra que traducir es interpretar y dar sentido más allá de las palabras.

Actividades presenciales

Para quienes asistan al campus de la UDLAP, este festival ofrecerá seis actividades diversas, contemplando un club de lectura en voz alta, el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías del lenguaje aplicados en juegos y en el sistema braille. También podrán participar en una actividad estilo escape room donde deberán resolver una serie de retos basados en fenómenos lingüísticos que los conducirán paso a paso hacia la solución final del enigma; asimismo, habrá una mesa de discusión sobre la relevancia de géneros literarios como el horror y el gótico, y un taller literario.

Si te gusta la literatura, te gusta leer, quieres conocer las maravillas de la lectura y/o te parecen atractivas todas estas actividades, te invitan a asistir a LectoFest este 23 de enero de 2026; las actividades inician a partir de las 12:00 horas. Solo se requiere un registro para ser parte de esta gran experiencia. Para más información, visita: https://eventos.udlap.mx/lectofest/ o comunícate vía telefónica al 222 229 21 12 o por WhatsApp al 222 160 66 19 o al correo electrónico: informes.ingreso@udlap.mx.

