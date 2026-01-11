Liga MX usa por primera vez el fuera de lugar semiautomático

El partido entre el Tijuana y América del Clausura 2026 quedó en la historia del fútbol mexicano por el debut oficial del SAOT, la tecnología de fuera de lugar semiautomático que por primera vez fue utilizada en un partido de la Liga MX.

La nueva herramienta entró en acción al minuto 24, cuando un gol del americanista José Raúl Zúñiga fue anulado tras una revisión que confirmó su posición adelantada. La jugada fue la primera en México en ser analizada con este sistema.

Aunque el duelo terminó 0-0, el encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en el arbitraje del fútbol mexicano, ya que el SAOT funcionará como complemento del VAR para mejorar la precisión en las decisiones de fuera de lugar.

El sistema, avalado por la FIFA, permite determinar con mayor exactitud la posición de los jugadores mediante una reconstrucción digital de cada jugada en tiempo real, lo que reduce errores humanos y acelera los procesos de revisión.

En la Liga MX, la tecnología es operada por Genius Sports, el mismo proveedor que trabaja en la Premier League, y utiliza inteligencia artificial para analizar miles de puntos de información por partido, lo que permite mediciones milimétricas.

El SAOT es considerado semiautomático porque, aunque el sistema genera la información técnica, la validación final sigue a cargo de los operadores del VAR, quienes confirman si la decisión se mantiene o se revierte antes de hacerse oficial.

Con esta jugada en el partido entre @Xolos y @ClubAmerica se usó el SAOT por primera vez en el futbol mexicano.#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J1 pic.twitter.com/17RujTiRg3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 10, 2026

