CDMX realiza marcha contra intervención de EU en Venezuela

Alrededor de 4 mil manifestantes marcharon este sábado en la Ciudad de México para rechazar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y las amenazas del presidente Donald Trump de realizar ataques en territorio mexicano.

La movilización, denominada “Por la Defensa de la Soberanía Nacional”, partió del Ángel de la Independencia y concluyó en el Hemiciclo a Juárez con un saldo blanco, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobierno capitalina.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que la protesta se desarrolló de forma pacífica, sin confrontaciones ni daños a la infraestructura urbana, y sin afectaciones a la integridad de los asistentes.

Durante la jornada, el Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno dio seguimiento al avance de la marcha, con la participación de personal de distintas dependencias para garantizar el desarrollo ordenado de la movilización.

Entre los asistentes se encontraban simpatizantes del chavismo, quienes exigieron la liberación de Nicolás Maduro, detenido junto con su esposa, Cilia Flores, tras la operación militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela.

Las protestas se inscriben en una serie de movilizaciones convocadas desde la intervención, que dejó más de un centenar de muertos entre civiles y militares, según cifras de autoridades locales, y que ha detonado en manifestaciones diarias.

Asimismo, los participantes también reclamaron respeto a la autodeterminación de los pueblos y un frente contra las intervenciones militares, al tiempo que rechazaron cualquier intento de más acciones armadas a otros países latinoamericanos.

