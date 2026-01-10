Tiroteos en Mississippi deja seis muertos, entre ellos una menor

Una serie de tiroteos la noche del viernes en la comunidad rural de Cedarbluff, en Mississippi, dejó seis personas muertas, entre ellas una niña de siete años, informaron autoridades locales en conferencia de prensa.

El presunto responsable fue identificado como Daricka M. Moore, de 24 años, quien ya fue acusado de asesinato en primer grado. No obstante, las autoridades señalan que el cargo podría elevarse a asesinato capital.

Los ataques se registraron en tres puntos distintos de Cedarbluff, una localidad ubicada al oeste de West Point. De acuerdo con el sheriff del condado de Clay, cuatro de las víctimas eran familiares directos del sospechoso.

Entre las personas asesinadas se encontraba una niña de siete años, quien era prima segunda del sospechoso. Las autoridades señalaron que, por ahora, no hay un motivo claro que explique el ataque contra la menor.

Además, los investigadores indagan un posible intento de homicidio contra otro niño. Según los primeros indicios, habría colocado un arma en la cabeza de un menor más pequeño en la misma vivienda donde murió la niña.

En ese domicilio también se encontraban una mujer y otro menor de edad, quienes resultaron ilesos. Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencia para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

