Citan a actor de “Mi pobre angelito” por solicitar servicios sexuales

El actor Daniel Stern, conocido por su papel en la saga “Mi pobre angelito”, fue citado por la policía del condado de Ventura, en California, por presuntamente solicitar servicios de prostitución en un hotel de la ciudad de Camarillo.

De acuerdo con reportes policiales obtenidos por el portal TMZ, el incidente ocurrió el 10 de diciembre, cuando habría intentado huir del lugar con la ayuda de una persona contratada, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

Aunque fue detenido por los agentes, Stern no fue ingresado a prisión ni fotografiado; fue liberado inmediatamente. No obstante, recibió una multa y una citación policial, según confirmaron fuentes policiales al medio estadounidense.

El hecho se registró en plena temporada navideña, periodo en el que las películas de “Mi pobre angelito”, donde aparece junto a Macaulay Culkin y Joe Pesci, suelen incrementar su audiencia y relevancia mediática.

Este episodio se suma a otros incidentes recientes del actor, cuando el pasado 7 de octubre de 2025 fue trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir una emergencia médica en su residencia de Somis, California.

Daniel Stern es un actor, director y escultor estadounidense, mundialmente famoso por interpretar a Marv en “Mi pobre angelito 1 y 2”. También es reconocido por ser el narrador adulto de “Los años maravillosos”.

