Egresada UDLAP recibe beca para estudiar maestría en Suiza

Egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvo la beca Alfred Werner, otorgada por la SCS Foundation, para estudiar un programa de maestría en Suiza, designación que convierte a Diana María Juárez Polo en la segunda mexicana y la tercera latinoamericana en recibir este apoyo.

A raíz de hacer una estancia de investigación en Suiza el año pasado, Diana María Juárez fue postulada para contender por una beca Alfred Werner, apoyo otorgado por la SCS Foundation, para que estudiantes internacionales realicen una maestría en una institución suiza en las áreas de química, bioquímica o ciencias farmacéuticas. La SCS Foundation es una organización asociada a la Swiss Chemical Society, “sociedad química más importante a nivel internacional, que este año dio entre 6 a 8 becas, además de dar un acceso a ser parte de la SCS, a los meet and greets con empresas y a ciertos programas específicos para nosotros como becados”, explicó la egresada de la UDLAP.

Asimismo, la egresada de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la UDLAP dio a conocer que la beca le permitirá estudiar su maestría en química en University of Fribourg. “Tengo un año de materias y medio año de investigación, en mi caso me interesa el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas, pero allá veré si es la mejor opción o hay otra; esto me emociona muchísimo y me impresiona ver hasta dónde he llegado”, expresó Diana María Juárez.

Cabe destacar que esta importante distinción posiciona a Diana Juárez como la segunda mexicana y la tercera latinoamericana en la historia reciente en obtener este apoyo académico, beca considerada como una de las más relevantes para estudiantes internacionales, interesados en continuar su formación en áreas relacionadas con las ciencias químicas y disciplinas afines. “Es un reto que tengo y que me genera muchas emociones; tengo un poquito de miedo, pero también tengo mucha felicidad y orgullo de demostrar que los mexicanos también podemos”, agregó la egresada de la UDLAP.

El logro de Diana María Juárez Polo, egresada de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad de las Américas Puebla, fortalece la presencia de los egresados UDLAP en escenarios internacionales, además de que le permite a la institución educativa reafirmar su compromiso con la formación de profesionales capaces de destacar a nivel global.

Si deseas conocer la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular que estudió Diana María Juárez Polo, te invitamos a visitar el sitio www.udlap.mx/ofertaacademica/Nanotecnologia.

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