Diabetes representará 1.7% del PIB mundial en las próximas décadas

Un reciente estudio internacional, elaborado por investigadores de Viena y coordinado desde el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), advierte que el impacto financiero de la diabetes mellitus entre 2020 y 2050 será tan grande que equivaldrá a aproximadamente el 1.7 % del producto interno bruto mundial (PIB), una cifra que puede alcanzar hasta 152 billones de dólares si no se toman medidas eficaces de prevención y control.

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que afecta la forma en que el cuerpo utiliza el azúcar en la sangre. No obstante, esta enfermedad está a punto de convertirse no solo en un desafío de salud colosal, sino en una carga económica gigantesca para la economía global.

La diabetes actualmente afecta alrededor del 10 % de la población adulta a nivel mundial, y se ha convertido en una de las enfermedades no transmisibles con mayor prevalencia. Su progresión está impulsada por factores que incluyen el envejecimiento demográfico, el incremento de la obesidad, estilos de vida sedentarios y riesgos ambientales como la contaminación del aire. Esta combinación de factores ha hecho que la enfermedad escale no solo en número de casos, sino también en sus consecuencias socioeconómicas.

Lo que hace todavía más inquietante este pronóstico es cómo se distribuyen los costos del manejo de la diabetes. Hasta el 90 % del gasto estimado proviene del cuidado informal que ofrecen las familias; cuidadores que muchas veces dejan de trabajar o reducen sus horas laborales para atender a un familiar con diabetes, lo que también se traduce en pérdidas económicas indirectas importantes para la economía.

Además, el estudio destaca la profunda desigualdad en el acceso a tratamientos entre países ricos y aquellos con ingresos bajos o medianos. Aunque más de la mitad de los adultos con diabetes vive en estos últimos países, donde el diagnóstico muchas veces no llega a tiempo o directamente no se realiza, los costos absolutos más altos se observan en las economías más ricas, como Estados Unidos, China e India. Esto responde, entre otras cosas, a que en los países de mayores ingresos una parte significativa del gasto está relacionada con el uso intensivo de servicios médicos, medicamentos y tecnologías avanzadas de control.

El problema no se limita al ámbito económico: la diabetes también sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Datos de asociaciones internacionales prevén que para mediados de siglo la cantidad de personas que vivirán con diabetes podría duplicarse o incluso superar los mil millones, especialmente en comunidades donde la alimentación deficiente y el sedentarismo son más comunes.

Así mismo, se subraya la importancia de programas educativos para concientizar sobre la enfermedad y estrategias de detección temprana que reduzcan las complicaciones a largo plazo. Si no se aborda de manera integral, la diabetes no solo seguirá cobrando vidas, sino que dejará cicatrices profundas en las economías nacionales y en la calidad de vida de millones de personas, en especial en aquellos países donde los recursos para enfrentarla son escasos.

