Trasladan vía aérea a paciente con neumonía de Acatzingo a Cholula

Un hombre de 61 años, con diagnóstico de neumonía, fue trasladado vía aérea de manera oportuna para recibir atención médica especializada, como resultado de la coordinación interinstitucional del Gobierno de Puebla a través del sector salud.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente ingresó este martes a la Clínica Norte de Acatzingo, donde fue valorado y estabilizado; al momento de su referencia se encontraba consciente, con apoyo de oxígeno mediante mascarilla y con saturación superior al 90 por ciento.

Debido a la complejidad de su cuadro clínico, fue trasladado en una ambulancia a un helipuerto, para su referencia vía aérea por el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) al Hospital General de Cholula, en la ciudad de Puebla, unidad que recibió al paciente esta tarde para continuar con su atención médica especializada.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de garantizar una atención médica oportuna, integral y humanista, en beneficio de la salud de la población.

