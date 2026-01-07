Puebla entrega juguetes por Día de Reyes en 27 microrregiones

Miles de juguetes para niñas y niños de las 27 microrregiones fueron entregados de manera simultánea por el Gobierno del Estado, durante el tradicional festejo de Día de Reyes. El mandatario Alejandro Armenta, acompañado por su esposa Ceci Arellano, presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, presidió la entrega desde la junta auxiliar de San Miguel Canoa, con población predominantemente indígena de la etnia nahua.

Ante casi 3 mil niñas y niños de la junta auxiliar y su región, el gobernador y su esposa realizaron la tradicional partida de rosca, mientras la celebración llegaba al mismo tiempo a municipios como Xicotepec, Huauchinango, Teziutlán, Zacapoaxtla, Atlixco, Izúcar de Matamoros y la zona metropolitana, en una jornada marcada por música, sonrisas, sorpresas y convivencia familiar en un ambiente de paz.

Al reiterar que su administración trabaja todos los días por el bienestar de las familias poblanas, el gobernador recordó a las niñas y los niños la importancia de portarse bien, ayudar en casa y respetar a sus familias, como parte de los compromisos que acompañan los deseos expresados en las cartas a los Reyes Magos. Señaló que la felicidad de la infancia es la base para construir comunidades unidas.

“Los reyes magos, cuando nos llevan nuestros regalitos, a veces dejan una nota en la carta; cuando yo tenía su edad y pedía una pelota o un pequeño juguete, el rey mago me dejaba una recomendación. ¿A ver, Alex? Sé que te faltó ayudar más a tu mamá en la casa. El próximo año te voy a visitar de nuevo. Te pido que ayudes a mamá y a papá”, compartió el mandatario.

En la lengua indígena de la localidad, el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Apolo Arce Domínguez, destacó que la visita del gobernador Armenta y los apoyos a la comunidad reflejan un reconocimiento a los pueblos indígenas, que por años permanecieron fuera de este tipo de celebraciones estatales. Subrayó que la entrega de juguetes llevó alegría directa a la niñez y reforzó el vínculo entre gobierno y ciudadanía, en un ambiente festivo que llenó la explanada de la junta auxiliar.

