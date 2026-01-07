Celebran Día de Reyes con entrega de juguetes en San Pedro Cholula

El Gobierno del Estado de Puebla y el Sistema DIF Estatal, encabezados por el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta honoraria Ceci Arellano, respectivamente, en conjunto con el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, llevaron a cabo una entrega masiva de juguetes a niñas y niños del municipio con motivo del Día de Reyes.

El Parque Soria fue la sede de este magno evento, que contó con la presencia de la secretaria de Turismo del Estado, Karla López-Malo, quien acudió en representación de las autoridades estatales y transmitió un mensaje de unidad, paz y esperanza para las familias cholultecas en este inicio de año.

Durante el evento, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Lupita Fernández, agradeció al gobernador Alejandro Armenta y a la presidenta honoraria del DIF Estatal, Ceci Arellano, por considerar a San Pedro Cholula como sede de esta importante celebración, destacando que las niñas y los niños son los principales beneficiarios de estas acciones que fortalecen el bienestar social.

Además de la entrega de juguetes, las y los asistentes disfrutaron de un espectáculo de payaso, actividades recreativas y la tradicional partida y repartición de rosca de Reyes, generando momentos de alegría que contribuyen a fortalecer el tejido social y al desarrollo integral de las infancias cholultecas.

