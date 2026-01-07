Pável Gaspar entrega juguetes y aguinaldos en Amatitlán de Azueta

El diputado local Pável Gaspar, presidente del Congreso del Estado de Puebla, visitó hoy su comunidad natal, la junta auxiliar de Amatitlán de Azueta, donde entregó juguetes y aguinaldos a más de 100 niños.

La sonrisa y la alegría se reflejaron en los rostros de los pequeños al recibir sus regalos, que fueron entregados personalmente por el diputado. La comunidad se reunió para agradecer el gesto, quien se mostró emocionado de poder llevar un poco de felicidad a los niños de su tierra natal.

“Es un honor para mí poder regresar a mi comunidad y compartir un poco de alegría con los niños. Es importante recordar que ellos son el futuro de nuestra sociedad y merecen todo nuestro apoyo y cariño”, expresó el diputado Pável Gaspar.

La entrega de juguetes y aguinaldos es una muestra del compromiso con la niñez y Amatitlán de Azueta. La comunidad expresó agradecimiento por este gesto y espera seguir contando con el apoyo para seguir mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

