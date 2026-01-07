SMDIF Puebla entrega juguetes a niños y niñas por Día de Reyes

En el marco del Día de los Reyes Magos, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige la presidenta del Patronato MariElise Budib, realizó la entrega de juguetes a niñas y niños de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla y de la colonia Los Ángeles Mayorazgo.

El alcalde Pepe Chedraui señaló la importancia de trabajar de manera cercana con las familias poblanas y de fortalecer las tradiciones que fomentan la unión, la esperanza y el bienestar de la niñez.

“Estamos aquí para regalar una sonrisa, para que empecemos el año bien, para que empecemos el año con nuestras familias, en compañía de todas estas familias, de estas nenas y niños que tanto queremos y por quienes tanto estamos preocupados, para que estén contentos y que salgan todos y cada uno adelante, como se merecen”, dijo.

Durante la jornada se destacó que, bajo el liderazgo de MariElise Budib, el DIF Puebla Capital mantiene un firme compromiso con el bienestar de las y los poblanos, priorizando la atención a la salud, a las personas adultas mayores, a la población en situación vulnerable, así como la protección de las mujeres, niñas y niños, mediante acciones que buscan el bienestar de las familias.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, subrayó el trabajo que, bajo la línea de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, realiza el organismo diariamente para acercarse a juntas auxiliares y colonias del municipio, llevando felicidad y esperanza a las familias.

“Para nosotros es un verdadero gusto ser parte de esta entrega de juguetes, que además representa nuestra primera entrega del año. Nos llena de alegría poder compartir este momento con ustedes y, sobre todo, con las niñas y los niños que hoy recibirán un obsequio lleno de ilusión. Venimos con la convicción de regalar cientos de sonrisas y sembrar momentos de felicidad en cada hogar”, señaló.

En la colonia Los Ángeles Mayorazgo, las y los asistentes disfrutaron del tradicional desfile del Día de Reyes, organizado por las y los vecinos de la zona, donde las niñas y los niños jugaron y se divirtieron con los juguetes recibidos por parte de la presidenta del Patronato, MariElise Budib.

Cada niña y niño recibió un presente en esta fecha tan especial para las infancias, dibujando sonrisas y creando recuerdos imborrables que fortalecen los lazos de amistad y unidad entre las familias poblanas que se dieron cita para celebrar el Día de los Reyes Magos.

Te recomendamos: