Muere interno del penal de San Miguel tras riña con otro recluso

Un interno del Centro de Reinserción Social de San Miguel perdió la vida tras verse involucrado en una riña con otro recluso, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el conflicto entre los internos fue atendido de manera inmediata por el personal del penal.

Al detectar la gravedad de las lesiones que presentaba uno de ellos, se le brindó atención prehospitalaria y se dispuso su traslado a un hospital; sin embargo, durante el trayecto fue declarado sin vida.

El cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado al anfiteatro correspondiente. Debido a las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento, el caso fue turnado a la FGE.

Asimismo, tras el análisis de los antecedentes de ambos internos, se estableció de manera preliminar que la riña se habría originado por conflictos previos, presuntamente relacionados con la pertenencia de los involucrados a grupos delictivos rivales.

Editor: César A. García

