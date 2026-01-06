Estado y Ayuntamiento de Puebla dejan atrás pugna por seguridad: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que en su administración quedó atrás la confrontación histórica entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla por el control del presupuesto de seguridad pública de la capital.

En conferencia de prensa, recalcó que existe coordinación plena con el municipio encabezado por el edil Pepe Chedraui y que el objetivo común es fortalecer las acciones para proteger a la ciudadanía.

Incluso felicitó al coronel Félix Pallarés Miranda por el trabajo realizado desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el cual calificó como “pulcro” y reflejo de su formación, valores y amor a la patria, lo que ha permitido consolidar la colaboración institucional entre ambos niveles de gobierno.

“Se acabaron los tiempos en que entre el gobierno municipal y el estatal se echaban la pelotita; cuando la discusión era si te toca a ti o me toca a mí; cuando peleaban el botín del presupuesto de seguridad. Sí, porque era un botín, y por eso la disputa era por el presupuesto, no por la seguridad de Puebla. Hoy eso se terminó”, expresó.

Sostuvo que, a diferencia de periodos anteriores cuando se peleaban “el botín del presupuesto de seguridad“, ahora están enfocados en sumar capacidades para servir a los poblanos, por ello la coordinación en programas de protección, capacitación a elementos, instalación de alarmas vecinales, entre otras acciones de vigilancia.

En 5 muncipios desmantelan autos robados

En contraste, Alejandro Armenta denunció que el mayor número de vehículos robados son desmantelados en 5 municipios del Triángulo Rojo: Esperanza, Ciudad Serdán, Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac, donde —dijo— estas prácticas ocurren con el “permiso de muchas autoridades locales”.

Señaló que esta situación debe comprenderse en el “juicio social” como un problema de corresponsabilidad, pues en varios casos también hay participación de ciudadanos que son engañados o inducidos a colaborar en actividades delictivas.

Por ello, aseguró que su administración mantiene campañas permanentes para evitar que la población se convierta en cómplice involuntaria o voluntaria de estos grupos.

