SPFA negocia con BUAP habilitar estacionamiento por nueva sede

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) de Puebla busca concretar un acuerdo con la BUAP para habilitar un espacio de estacionamiento dentro de sus instalaciones, como parte de la logística previa a la mudanza de la dependencia a su nueva sede prevista a finales de febrero.

La titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero, señaló que hasta el momento no se ha planteado una posible reingeniería vial en la zona de Cúmulo de Virgo —donde se ubicará la nueva sede— para mitigar el congestionamiento vehicular que podría generarse con la operación de la Secretaría.

No obstante, confirmó que ya se encuentran en conversaciones con la BUAP para explorar un convenio que permita utilizar el estacionamiento de la universidad ubicado frente al nuevo edificio, debido a que la dependencia cuenta con más de 2 mil 600 trabajadores.

“Estamos en pláticas con la universidad para ver de qué manera pudieran facilitarlos a través de un convenio o alguna figura”, dijo.

Te puede interesar: Estado y Ayuntamiento de Puebla dejan atrás pugna por seguridad: Armenta

Informó que la mudanza hacia la nueva sede de la dependencia comenzará a finales de enero y se prevé que la migración total quede concluida durante el primer trimestre de 2026, principalmente por los procesos técnicos vinculados a la estabilización de sistemas y el traslado gradual del personal.

Sobre el destino del inmueble que actualmente ocupa la dependencia, en la colonia Azcárate, la funcionaria aclaró que aún no se determina su uso final; sin embargo, ya existe una previsión de gasto para iniciar su remodelación o rehabilitación.

Detalló que la Secretaría de Infraestructura realizará un análisis técnico y financiero para definir el monto que implicaría intervenir el edificio.

#Puebla 🗣️ La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración sostiene pláticas con la BUAP para lograr un espacio de estacionamiento dentro de sus instalaciones para dar cabida a unidades de los trabajadores de la dependencia estatal que operará en su nueva sede, sobre… pic.twitter.com/yK1gt6XEyk — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 6, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: