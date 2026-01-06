Investigan posible feminicidio tras hallazgo de mujer sin vida en Azumiatla

Un posible caso de feminicidio es investigado por las autoridades luego de que una mujer fuera localizada sin vida y con múltiples huellas de violencia en la comunidad de San Andrés Azumiatla.

El hallazgo ocurrió sobre un camino de terracería, donde pobladores alertaron a los servicios de emergencia. Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad y personal de emergencia arribaron al lugar y corroboraron que se trataba de una mujer de aproximadamente 25 años, quien presentaba diversas lesiones visibles.

Debido a la gravedad y cantidad de las heridas, no fue posible determinar de manera inmediata la causa exacta de la muerte.

La zona fue acordonada para preservar los indicios y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo. Asimismo, se inició una carpeta de investigación con perspectiva de género.

