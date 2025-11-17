Caen ladrones de vehículos en Puebla y Amozoc; simulaban ser policías

La Fiscalía General del Estado desarticuló una banda delictiva presuntamente dedicada al robo de vehículos con violencia en la zona limítrofe entre los municipios de Puebla y Amozoc, durante un operativo en el que fueron detenidos dos presuntos integrantes identificados como Osmar Yoshudadt N. y Luis Daniel N.

De acuerdo con la investigación, los ahora detenidos utilizaban vehículos con luces estroboscópicas para simular ser unidades oficiales, detener a conductores y despojarlos de sus automóviles bajo la amenaza de armas de fuego.

Las unidades robadas eran presuntamente comercializadas en el estado de Oaxaca.

Durante el operativo, los agentes ministeriales localizaron uno de los vehículos vinculados con estos delitos. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes intentaron evadirlos y realizaron disparos con arma de fuego antes de ser capturados.

En el procedimiento fueron asegurados un vehículo Volkswagen Vento con reporte de robo, luces estroboscópicas, una pistola calibre .22 con seis cartuchos útiles, siete bolsas con presunta marihuana y cinco con aparente cristal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien ejercitó acción penal en su contra. Finalmente, quedaron a disposición de la autoridad judicial para el seguimiento correspondiente a su proceso legal.

