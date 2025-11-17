FC Barcelona confirma su regreso al Camp Nou tras remodelaciones

El FC Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou este sábado 22 de noviembre contra el Athletic Club, tras obtener la licencia municipal que autoriza el uso del estadio con un aforo limitado a 45 mil 401 espectadores, luego de permanecer cerrado por remodelación desde 2023.

Este lunes, el club catalán recibió el permiso definitivo del ayuntamiento, que representa un aumento significativo respecto al aforo inicial de 25 mil 991 espectadores autorizado en octubre, cifra que la directiva consideró insuficiente para justificar financieramente el retorno inmediato.

No obstante, el avance en las obras y el éxito del evento de prueba con casi 23 mil aficionados a principios de noviembre convencieron a las autoridades para ampliar la capacidad, marcando el fin de la etapa en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde el equipo jugó temporalmente.

El regreso al Camp Nou inicia un periodo intenso para el vigente campeón de España, que enfrentará al Chelsea en Champions League y recibirá al Alavés y Atlético de Madrid como local, aunque aún no se define si el partido ante el Eintracht Frankfurt del 9 de diciembre se jugará allí.

El presidente Joan Laporta mostró confianza en cumplir los requisitos de la UEFA para albergar partidos del máximo torneo europeo, mientras las obras continúan en la tercera grada y la instalación del techo, con previsión de finalizar en 2027 para alcanzar un aforo de 105 mil espectadores.

Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.

Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/2wQXnknQ8H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2025

