Cristiano Ronaldo jugaría su sexto mundial con Portugal

La selección de Portugal aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras golear 9-1 a Armenia este domingo en el Estadio do Dragão, lo que permitirá a Cristiano Ronaldo convertirse en el primer futbolista en la historia en disputar seis Copas del Mundo.

Aunque Ronaldo no pudo estar presente en el partido decisivo por cumplir una suspensión tras ser expulsado en el encuentro ante Irlanda el jueves, la contundente victoria portuguesa le garantiza la oportunidad de extender su récord mundialista.

El delantero de 40 años ha participado en cinco ediciones anteriores: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Força equipa! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira! pic.twitter.com/DKQk7pUGCR — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

En el partido ante Armenia, Portugal no dejó lugar a dudas con triplete de Bruno Fernandes -que incluyó dos penales- y otro triplete de Joao Neves. La clasificación se selló cuando Irlanda venció 3-2 a Hungría, que era la única que podía arrebatarle el primer lugar del Grupo F.

Ronaldo, actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, buscará en Norteamérica el título más importante que le falta en su palmarés. Hasta el momento acumula 22 partidos y 8 goles en Copas del Mundo, siendo el único futbolista que ha anotado en cinco ediciones distintas del torneo.

El astro portugués podría igualarse en esta marca con Lionel Messi y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si ambos son convocados por sus respectivas selecciones para el certamen que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

