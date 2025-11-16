Raúl Jiménez explota contra aficionados por abucheos a Selección

El delantero Raúl Jiménez expresó su descontento con el comportamiento de la afición mexicana durante el empate 0-0 de la Selección Mexicana ante Uruguay en el Estadio TSM, donde los abucheos marcaron el ambiente del partido amistoso.

En declaraciones posteriores al encuentro, Jiménez expresó: “Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que ‘fuera Vasco’, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza la verdad, pero bueno, así es esto, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos“.

El partido desarrollado el sábado mostró una creciente desconexión entre el equipo y su afición. Los asistentes al TSM dirigieron sus críticas particularmente hacia el portero Raúl Rangel, en protesta por la no titularidad del santista Carlos Acevedo, así como contra el técnico Javier “Vasco” Aguirre, de quien exigieron su salida.

La Selección Mexicana mantiene una racha de cinco partidos sin victoria y ha anotado solo dos goles en sus últimos cuatro encuentros, lo que ha generado malestar entre los aficionados. El equipo mostró mejoría defensiva frente a Uruguay, pero continuó con dificultades en la definición ofensiva.

El técnico Javier Aguirre reconoció en conferencia de prensa: “No fuimos capaces de ganar. No fuimos superiores al rival, tampoco creo que mereciéramos otro resultado que fuera perder, pero me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas, muestra buena actitud e intensidad”.

La relación entre la selección y su afición sigue rota a siete meses del inicio del Mundial 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá. El equipo cerrará su calendario 2025 con un partido ante Paraguay en Houston, Texas, este martes.

