Guadalupe Leal contenderá por presidencia del PAN en Puebla; plantea debate

Al concretar su registro para contender por la presidencia del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Puebla, Guadalupe Leal planteó a sus contrincantes realizar un debate “respetuoso y de política de altura” para contrastar propuestas.

Acompañada por los integrantes de su planilla y con el respaldo de la excandidata a la gubernatura, Ana Teresa Aranda Orozco, Lupita Leal arribó a la sede estatal del blanquiazul para formalizar su registro.

La aspirante solicitó a sus contrincantes Gabriela Ruiz y Manuel Herrera acceder a un debate para que la militancia panista en la capital del estado escuche cuáles son las visiones del PAN que quieren para el futuro, en su caso, un partido que represente las bases y que una a los panistas.

Asimismo, exhortó a la militancia a evitar pronunciamientos violentos, pues consideró que ello únicamente debilita al partido, lo anterior al señalar que su planilla ha sufrido una “guerra sucia” de desprestigio, lo que atribuyó al “nerviosismo” de sus adversarios.

“Le hago un llamado al Comité Directivo Estatal y aquellos panistas que son los que están incitando al odio y la violencia, que no hagan ese tipo de mensajes, que nos concentremos en hacer una competencia limpia”, apuntó.

Tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó repetir la contienda para garantizar la alternancia de género, agradeció a los hombres que formaban parte de la primera planilla y que en esta segunda vuelta por la dirigencia cedieron su lugar a mujeres.

En ese sentido, dijo que si se determinó que sea una mujer quien dirija el partido a nivel municipal, que quien resulte vencedora realmente represente los intereses de la militancia y no un grupo.

Editor: Renato León

