Localizan a estudiante víctima de secuestro virtual en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla localizó en buen estado físico a un joven estudiante que fue víctima de secuestro virtual en la ciudad de Puebla, después de que sus familiares realizaran depósitos por 100 mil pesos a los extorsionadores.

De acuerdo con el reporte ministerial, los denunciantes recibieron llamadas telefónicas en las que los amenazantes afirmaban tener al joven privado de la libertad y exigían 500 mil pesos para su supuesta liberación. Ante estas demandas, la familia realizó varios depósitos bancarios que sumaron 100 mil pesos.

La investigación reveló que, previamente a estos hechos, la víctima había recibido una llamada telefónica mediante la cual, a través de engaños, lo hicieron salir de su universidad y lo mantuvieron bajo amenazas para evitar que se comunicara con alguna persona.

Una vez que la Fiscalía del Estado tuvo conocimiento del caso, implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar al joven. La víctima fue trasladada a las instalaciones ministeriales donde se reunió con sus familiares.

La Fiscalía General del Estado exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar ser víctima de extorsiones virtuales. Para recibir asesoría o atención, la institución puso a disposición la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, ubicada en Tercer Retorno Osa Menor No. 3 en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, con servicio las 24 horas, o el número telefónico 2222446853.

Te recomendamos: