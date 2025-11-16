DIF Puebla ofrece refugio, cama y comida en temporada invernal

Los estragos del frío de la temporada invernal ya comienzan a sentirse en la ciudad de Puebla y, ante ello, el DIF Puebla Capital ofrece a la población que lo requiera un espacio para descansar en el Dormitorio Municipal, ubicado en calle 16 oriente 207, colonia Centro, con un horario de atención de 19:00 a 7:00 horas.

Precisamente, por instrucciones de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, el Dormitorio Municipal ha reforzado sus actividades al brindar a sus usuarias y usuarios cena caliente, espacios de aseo personal, cama para pernoctar y desayuno para iniciar el día siguiente. Asimismo, en caso de identificar algun caso que requiera asistencia, se canaliza a las personas para recibir atención médica, psicológica o jurídica en la Unidad Médica Integral (UMI) o en la Dirección de Protección de Derechos.

Actualmente, el Dormitorio Municipal cuenta con capacidad para 120 personas, con espacios divididos para hombres, mujeres, familias y personas con discapacidad.

Las personas interesadas podrán hacer uso de este servicio al presentar una identificación oficial o, en caso de no contar con ella, deberán proporcionar su nombre completo y fecha de nacimiento para descargar su CURP correspondiente. También se solicita firmar el reglamento interno del Dormitorio Municipal, el cual impide el acceso a personas bajo los influjos del alcohol o alguna sustancia tóxica, con la finalidad de resguardar la integridad de quienes pernoctan en este espacio.

Cabe señalar, que la invitación para usar las instalaciones del Dormitorio Municipal se extiende a personas y familiares que tengan a algún paciente internado en hospitales de la capital poblana, con la intención de que puedan pasar una noche cómoda mientras esperan la recuperación de su paciente.

Cabe señalar que cada semana, desde la Dirección de Protección de Derechos, se realizan recorridos por distintos puntos de la ciudad previamente identificados, con el fin de invitar a personas en situación de calle a pasar la noche en el Dormitorio Municipal. De esta forma, el DIF Puebla Capital mantiene su compromiso de salvaguardar a la población que más lo necesita, brindándole una opción para pernoctar en un entorno seguro, cálido y con atención solidaria.

